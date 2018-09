Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Nico Hischier tient déjà la forme.

Le centre valaisan des Devils a inscrit deux points lundi au cours d'un match de présaison de NHL perdu 4-3 après prolongation par New Jersey sur la glace des New York Rangers.

Le no 1 de la draft 2017 a marqué son premier but dans cette phase de préparation d'un tir précis du poignet, à la 47e minute, pour permettre à son équipe de revenir à 3-2. Il a ensuite été crédité d'un assist sur le 3-3, signé Taylor Hall à la 50e minute.

La première triplette offensive des Devils a d'ailleurs fait merveille au Madison Square Garden: Nico Hischier, Taylor Hall et Kyle Palmieri ont cumulé 7 points. Hischier a été l'attaquant le plus utilisé par son coach John Hynes, avec 19'35'' passées sur la glace. Le Valaisan de 19 ans a terminé la partie avec un bilan de +3. Et il a joué de malchance en prolongation avec un tir sur le poteau.

Mirco Müller figurait également dans l'alignement des Devils, qui affronteront Winnipeg jeudi avant de conclure leur présaison lundi prochain à Berne. Le défenseur zurichois a parfaitement tenu son rang, affichant un bilan de +2 en un peu plus de 20' de jeu.

