Contrairement à Roland-Garros et à Wimbledon, Roger Federer figure à New York dans le tableau de Novak Djokovic. Ils sont appelés à s'affronter en demi-finale de l'US Open qui débute ce lundi.

Quintuple vainqueur du tournoi en 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008, Roger Federer entamera sa campagne contre un qualifié. Le demi-finaliste de l'Open d'Australie Lucas Pouille sera la première tête de série qui se trouve théoriquement sur sa route. Le Bâlois pourrait retrouver le récent finaliste de Cincinnati David Goffin en huitième de finale et Kei Nishikori en quart de finale. Quant à Novak Djokovic, il aura tout à redouter d'un éventuel quart de finale face à Daniil Medvedev qui l'a déjà battu à deux reprises cette année et qui vient de cueillir le plus grand titre de sa carrière dimanche dernier à Cincinnati.

Tête de série no 23, Stan Wawrinka ouvrira également le bal contre un qualifié. Le Vaudois, appelé à défier Novak Djokovic en huitième de finale, sera en danger très vite avec un éventuel deuxième tour contre le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 41), l'une des révélations de la saison.

Troisième Suisse en lice, Henri Laaksonen (ATP 120) figure dans le bas du tableau. Le Schaffhousois affrontera l'Italien Marco Cecchinato (ATP 67), demi-finaliste l'an dernier à Paris mais en crise de résultats cette année. A noter enfin que Rafael Nadal rencontrera au premier tour l'Australien John Millman (ATP 61), qui fut le "bourreau" de Roger Federer l'an dernier.

Quatre Suissesses figurent dans le tableau du simple dames. Belinda Bencic (WTA 13) affrontera la Luxembourgeoise Mandy Minella (WTA 142) au premier tour avec l'espoir de retrouver la no 1 mondiale Noemi Osaka en huitième de finale. Timea Bacsinszky (WTA 88) sera opposée à la jeune Américaine de 17 ans Catherine McNally (WTA 121), Viktorija Golubic (WTA 73) à la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 18) et Jil Teichmann (WTA 59) à la Belge Elise Mertens (WTA 26). Mais l'affiche de ce premier tour sera le choc entre Serena Williams et Maria Sharapova qui s'affronteront pour la première fois à New York.

