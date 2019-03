Zoug et Bienne ont un patin et demi en demi-finale des play-off de la National League. Même si le quatrième point est le plus délicat à gagner, les Zougois et les Biennois ont fait le plus dur.

Ils mènent 3-0 devant respectivement Lugano et Ambri-Piotta. Zoug a enlevé 5-4 un acte III complètement fou face à des Lugano portés par un nouveau souffle. Menés 4-3 à l'appel du dernier tiers, Tobias Stephen et ses coéquipiers ont raflé le jackpot grâce à des réussites de Dominic Lammer (43e ) et de Raphael Diaz (49e. Malgré tout le potentiel qu'on leur prête, on voit comment les Luganais pourraient réussir une remontada contre une équipe qui aura l'avantage de jouer, s'il le faut, à deux reprises à domicile.

Un doublé de Jason Fuchs face à son ancienne équipe et un Benjamin Conz en demi-teinte dans la cage léventive ont permis à Bienne de remporter 5-3 l'acte III. Face à une équipe qui ne les a encore jamais battus cette saison, les Biennois semblent à l'abri de toute mauvaise surprise. Leur efficacité dans le jeu de puissance - les deux buts de Fuchs ont été inscrits à 5 contre 4 - fait merveille dans cette série. Il ne reste plus à Ambri qu'à battre enfin ce Bienne contre lequel il reste sur sept défaites de rang pour sauver l'honneur.

A Malley, Lausanne n'a pas failli cette fois. Dominé par Langnau lors du match I, les Vaudois se sont imposés 4-2 sur leur glace face aux Bernois pour mener 2-1 dans la série. Cette victoire porte la griffe d'une équipe de caractère. Lausanne a, en effet, été mené à deux reprises au score dans le premier tiers temps avant de renverser le cours de la partie grâce notamment à un doublé de Joël Vermin. Elu meilleur coach du pays, Heinz Ehlers va devoir être particulièrement inspiré pour s'opposer à la victoire de son ancienne équipe dans cette série.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Vous avez apprécié swissinfo? Dites-le-nous Sondage: clavier et main close up Vous avez apprécié swissinfo? Dites-le-nous