Ce contenu a été publié le 21 février 2018 05:41 21. février 2018 - 05:41

La Suisse alignera deux représentants samedi en finale du Big Air de snowboard: Michael Schärer et, surtout, Jonas Bösiger ont franchi avec brio les qualifications.

Jonas Bösiger a fait forte impression en présentant un "Backside Triple Cork 1620", un triple salto avec quatre vrilles et demie, réussi à la perfection. Cela a valu au Schwytzois la note de 96,00 points, la deuxième meilleure de ces qualifications. Seul le Néo-Zélandais Carlos Garcia Knight a fait mieux (97,50).

Avec une telle prestation, Jonas Bösiger fait désormais partie des candidats aux médailles. Ce n'était pas vraiment attendu de la part d'un rider au palmarès modeste jusqu'ici, avec deux places sur le podium en Coupe du monde et un 8e rang l'an dernier aux Mondiaux de la Sierra Nevada.

"Je n'avais encore jamais vécu des qualifications d'un tel niveau", a reconnu Jonas Bösiger, qui a prévu un "Triple Cork" pour son second saut samedi en finale. "Désormais, je veux juste prendre du plaisir et montrer ce que je sais faire. On verra après où cela me mène", a-t-il ajouté.

Pour cette grande première du Big Air aux Jeux olympiques, la Suisse pourra aussi compter sur Michael Schärer. Aligné dans le premier groupe des qualifications - Jonas Bösiger était en lice dans le second -, le Bernois a pris la 5e place, alors qu'un top 6 (pour chaque groupe) était requis pour aller en finale. L'Oberlandais a réussi sa meilleure note, 87,00 points, en réalisant un "Switch Backside Triple Cork 1440" de bonne facture.

Plus brouillon, Nicolas Huber a, lui, échoué. Le Zurichois a terminé au 13e rang du premier groupe qualificatif. Moritz Thönen ne verra pas non plus la finale: victime d'une commotion cérébrale à l'entraînement, le Bernois a dû déclarer forfait.

