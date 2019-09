La ville de Fribourg organise la semaine prochaine la deuxième édition de l'opération intitulée "Clean-up days, tu poutzes et tu bletzes". Celle-ci consiste en une action visant à sensibiliser la population au cycle des déchets.

L'opération se déroulera du 9 au 14 septembre, a fait savoir lundi la Ville de Fribourg. Elle s'inscrit dans le cadre des journées nationales organisées par la Communauté d'intérêts monde propre, avec la possibilité de s'initier à l'activité dite du "urban plogging", un sport écologique venue de l'Europe du Nord.

700 kilos de déchets

Des "masterclasses" destinées aux élèves des écoles fribourgeoises seront organisées tous les jours (sauf le samedi 14 septembre), sous le kiosque à musique de l'emblématique place Georges-Python. La population pourra y prendre part lors de certains créneaux horaires, précise le communiqué.

En 2018, 20 classes, soit 340 élèves et leurs accompagnants, ainsi que quelque 600 curieux, avaient participé à la première édition de l'événement. Avec le concours de plus de 70 citoyens, elles avaient collecté plus de 700 kilos de déchets dans le cadre de l'action de nettoyage "ramasse en masse".

Neuer Inhalt Horizontal Line