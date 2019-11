Houston a concédé vendredi sa deuxième défaite de la saison en NBA. Les Rockets, qui restaient sur trois victoires, se sont inclinés 123-116 sur le parquet des Brooklyn Nets.

La franchise texane a pourtant compté jusqu'à 15 points d'avance (45-30) dans le deuxième quart-temps. Mais elle a manqué de réussite dans ses tirs à 3 points (12/48), face à une défense il est vrai resserrée.

Auteur de 36 points, James Harden a une nouvelle fois failli dans cet exercice (2/16 vendredi). Il affiche d'ailleurs un indigne 14 sur 70 à 3 points cette saison! Eric Gordon (0/7) et Russell Westbrook (1/6) n'ont pas non plus brillé dans leurs tirs à distance.

La soirée fut difficile pour le duo suisse des Rockets. Aligné durant 20', Clint Capela a inscrit 10 points. Avec 4 prises, le pivot genevois ne fut que le sixième meilleur rebondeur de son équipe. Et il a terminé cette partie avec le plus mauvais différentiel (-25). Thabo Sefolosha est, lui, resté sur le banc.

