Ce contenu a été publié le 16 février 2018 09:03 16. février 2018 - 09:03

A l'occasion de leur troisième match du tournoi olympique, les Suissesses de la skip Silvana Tirinzoni ont concédé leur deuxième défaite. Elles se sont inclinées 5-7 contre la Corée du Sud.

Pour Marlene Albrecht, Manuela Siegrist, Esther Neuenschwander et Silvana Tirinzoni, tout reste encore possible malgré un bilan intermédiaire d'un succès pour deux revers. Il leur reste six matches dans le Round Robin. Mais sachant qu'il faut généralement six victoires pour décrocher une place en demi-finales, la marge de manoeuvre devient étroite.

Les joueuses du CC Aarau seront rapidement mises au parfum avec le match qui les attend samedi (1h05) contre la Suède de la skip Anna Hasselborg, le grand favori du tournoi avec le Canada.

Le match contre les Sud-Coréennes, qui avaient battu le Canada la veille, a tourné dès le quatrième end alors que le score était de 2 à 2. Malgré l'avantage de la dernière pierre, les Suissesses se sont fait "voler" une pierre deux fois de suite. Elles n'ont jamais pu combler ce handicap.

