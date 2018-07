Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Au second jour de sa visite officielle en Suisse, le président iranien Hassan Rohani participera mardi à un forum sur l'innovation et l'industrie dans les domaines de l'alimentation et de la santé. Des entretiens entre les délégations des deux pays sont aussi prévus.

Le forum est organisé par la Chambre économique Suisse-Iran et la Chambre de commerce et d'industrie Suisse-Iran. Le président de la Confédération Alain Berset et son homologue iranien y tiendront tous deux une allocution.

Arrivé en Suisse lundi après-midi, le président de la République islamique doit également rencontrer mardi la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga et le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann.

Deux déclarations d'intention et un accord devraient être signés à l'issue de ces discussions, notamment en matière de santé et de sciences, a indiqué le porte-parole du Département fédéral de l'intérieur (DFI) Peter Lauener.

Les derniers développements de l'accord sur le programme nucléaire iranien, dont les Etats-Unis se sont retirés, seront au centre des discussions, tout comme la question du développement des relations bilatérales. Il s'agira de tirer un premier bilan de la feuille de route signée fin février 2016 à Téhéran sur ce sujet.

Après sa visite en Suisse, M. Rohani poursuivra son périple diplomatique en Autriche. C'est à Vienne qu'a été conclu en juillet 2015 l'accord ayant permis à l'Iran de sortir de son isolement international en échange de la mise en sommeil de son programme nucléaire et de son engagement à ne jamais chercher à acquérir la bombe atomique.

L'Autriche a pris dimanche pour six mois la présidence tournante de l'Union européenne (UE) et la Suisse représente les intérêts des Etats-Unis en Iran, en l'absence de relations diplomatiques entre ces deux pays.

