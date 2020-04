Didier Cuche a décidé d'aider les familles du personnel médical en ces temps de pandémie de COVID-19. Le Neuchâtelois met aux enchères ses chaussures de Kitzbühel 2010 en faveur de Save the Children.

Sur Instagram, l'homme aux 21 succès en Coupe du monde et aux six victoires sur la Streif (5 en descente et un en Super-G) a posté la photo de ses souliers de ski taille 42 qui lui ont permis de dompter la piste autrichienne et de remporter le globe de cristal de la descente lors de la saison 2009-10.

Son action est valable jusqu'à dimanche 20h et le Neuchâtelois s'engage à doubler la somme de l'enchère. Samedi soir à 22h, le prix de l'enchère la plus haute sur ricardo.ch était de 621 francs pour la paire.

