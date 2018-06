Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

20 juin 2018 - 22:41

Diego Costa, auteur du but de l'Espagne contre l'Iran (1-0), ne retient que la victoire de la Roja, dans un contexte difficile.

Et l'avant-centre de relever la difficulté de jouer contre une équipe qui défend autant que le Team Melli.

"Nous savions qu'ils allaient rester derrière et qu'il nous faudrait de la patience et de la tranquillité", explique Costa, qui ne pense pas que l'Espagne doit se remettre en question après cette rencontre. "Contre le Portugal, nous avons fait un grand match. Là, avec tous les adversaires derrière... Si vous regardez leur première mi-temps... Ils ont fait beaucoup de cinoche, ils ont ralenti le jeu, perdu du temps, se sont roulés par-terre."

Dans ces cas-là, "le plus important est d'avoir gagné", relève celui qui en est désormais à trois réalisations dans ce Mondial, même s'il concède "avoir eu de la chance" contre l'Iran.

Fernando Hierro, le sélectionneur, n'a pas été surpris par cette rencontre. "Nous avons souffert autant que ce que nous pensions souffrir. Les équipes sont très proches les unes des autres et ce n'est pas facile de gagner en Coupe du monde. Carlos Queiroz (ndlr: le sélectionneur de l'Iran) travaille depuis sept ans avec cette équipe et ne va faciliter la tâche de personne. Alors, je suis fier de mes joueurs, parce que c'est compliqué de trouver son rythme avec autant d'interruptions."

Queiroz, lui, était tout de même satisfait de son Team Melli, en dépit de la défaite, et a conclu avec cette belle maxime: "Quand tu es l'Iran et que tu affrontes l'Espagne, il n'y a que deux résultats possibles: soit tu gagnes, soit tu apprends. Et, ce soir, nous avons beaucoup appris."

