8 juin 2018 13:10

La place du Marché sera entièrement fermée à partir du 7 janvier, pour plus de sept mois.

La Fête des Vignerons va bouleverser l'an prochain la circulation et le parcage au centre-ville de Vevey. La ville a dévoilé jeudi les mesures qu'elle entend prendre pour favoriser la mobilité avant et pendant l'événement.

La fête tant attendue, qui a lieu cinq fois par siècle, se tiendra du 18 juillet au 11 août 2019. Le rendez-vous devrait attirer 800'000 personnes dans la commune, ce qui aura des conséquences importantes pour les habitants et les commerces de la ville, annoncent jeudi la municipalité et les organisateurs de la Fête.

La place du Marché, appelée aussi Grande Place, accueillera l'arène du spectacle. Les travaux de construction de cette enceinte débuteront à partir du 15 octobre, entraînant la fermeture progressive de la place à la circulation et au stationnement.

Place fermée

Du 7 janvier au 12 août 2019, la place du marché sera entièrement fermée. Ses 450 places de stationnement ne seront plus accessibles et il faudra modifier les schémas de circulation dans le secteur.

Pour faciliter l'accessibilité du centre-ville pour les visiteurs et les clients des commerces, la ville a décidé de limiter à deux ou trois heures la durée de stationnement de plus de 230 places de parc actuellement en parcage de longue durée. Cela concerne l'avenue Gilamont, la rue des Bosquets, l'avenue de Blonay et la rue des Deux-Gares.

Parking au nord

Pour les pendulaires, un parking de substitution payant de 250 nouvelles places sera créé au nord de la ville, à Hauteville ou La Veyre. Le centre-ville sera atteignable en train ou en bus. Le parcours en transports public sera compris dans le prix de stationnement, explique le communiqué de presse.

D'autres mesures pour faciliter l'accès au centre-ville sont en cours de réflexion. La ville rappelle qu'il est possible de recourir à des services de livraison à vélo et qu'elle continuera à subventionner les abonnements de transports publics pour les jeunes Veveysans et l'achat de vélos électriques.

