Ce contenu a été publié le 24 octobre 2018 16:59 24. octobre 2018 - 16:59

Le portail de commerce en ligne Digitec Galaxus, en passe d'entrer sur le marché allemand, s'intéresserait également à l'Autriche, a indiqué mercredi la filiale de Migros. Une date pour une éventuelle entrée dans le pays voisin n'est pas encore connue.

"Nous allons nous étendre vers l'Autriche, en fonction de la marche des affaires en Allemagne", a indiqué à AWP un porte-parole de Digitec Galaxus.

Le leader du e-commerce en Suisse démarre en novembre ses activités outre-Rhin et a d'ores et déjà emménagé dans son nouveau siège allemand à Hambourg. Digitec Galaxus compte déjà un entrepôt dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et un centre logistique européen dans le Bade-Wurtemberg.

Le journal Handelszeitung à paraître jeudi a fait état en premier de l'intérêt de Digitec Galaxus pour l'Autriche. L'entreprise aurait publié des annonces d'emploi étayant cette option.

