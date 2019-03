La police a enregistré environ 112'000 vols en 2018, soit une diminution de 7,9% par rapport à l’année précédente, indique lundi l’Office fédéral de la statistique (OFS). Depuis 2012, année record avec 219'000 vols, la diminution est de plus de 100'000 infractions.

Le nombre de vols - comprenant notamment les vols sans spécification, par effraction, introduction clandestine, à la tire, mais pas les vols à l’étalage et les vols de véhicules - s’est établi à 112'353 infractions. "Il a baissé de 9674 dénonciations par rapport à l’année précédente", précise l'OFS dans un communiqué.

En comparaison avec l’année record de 2012, la diminution est de 106'713 infractions, soit un recul de 49%. Certaines infractions, comme les escroqueries, ont cependant augmenté, avec 3060 cas supplémentaires (+23%), pour un total de 16'319 dénonciations.

Par ailleurs, le nombre d’infractions enregistrées par la police, tant pour le Code pénal que pour la loi sur les stupéfiants, a diminué de 1,4 respectivement 4,7% par rapport à l’année précédente.

Moins de mineurs en infraction

Avec 8553 cas, la police a enregistré 0,5% de moins d'infractions de mineurs en 2018 par rapport à l'année précédente. En 2009, ils étaient encore 14'899.

Du côté des jeunes adultes (13'859), on constate une augmentation de 1,5%. Il s'agit également d'une diminution par rapport à 2009 (16'595). Finalement, pour les adultes, on observe une augmentation à 57'796 prévenus (+3,6%). C'est la valeur la plus élevée depuis 2009 (48'666 prévenus).

