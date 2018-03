Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 10 janvier 2011 15:32 10. janvier 2011 - 15:32

Bruxelles - L'Allemagne va devoir faire tuer tous les animaux des exploitations contaminées à la dioxine, a annoncé lundi la Commission européenne. Elle devra aussi imposer des contrôles très stricts aux sociétés produisant des graisses pour l'alimentation animale.

La mesure est déjà entrée en application et plusieurs milliers de poules ont déjà été mises à mort, a précisé un porte-parole du commissaire à la Santé. La contamination concerne également des cochons et des bovins.

Renforcer les contrôlesLa Commission demande également un renforcement des contrôles des sociétés fabriquant des graisses utilisées pour l'alimentation animale, car dans la plupart des cas, elles ont également une production de graisses pour l'industrie.

Une nouvelle réunion a été organisée lundi à Bruxelles avec les représentants des professionnels du secteur dans l'UE. "Soit des mesures sont adoptées par les industriels sur une base volontaire, sinon la Commission pourrait procéder par voie de règlement", a souligné le porte-parole.

Importations: suspension "disporportionnée"La Commission juge en revanche "disproportionnée" toute mesure de suspension des importations allemandes, car il n'y "pas d'alerte pour la santé humaine", a-t-il affirmé.

Selon les informations dont dispose la Commission, "un seul pays, la Corée du sud, a suspendu mercredi les importations de viande de porc provenant d'Allemagne et nous jugeons cette réaction disproportionnée", a-t-il déclaré.

Origine de la contaminationLa contamination part d'une livraison par la société de biocarburants allemande Petrotec de 25 tonnes de gras contaminé à la dioxine en sept lots exclusivement destiné à usage industriel. L'entreprise allemande Harles und Jentzsch a utilisé un de ces lots pour fabriquer des graisses destinées à l'alimentation animale.

La graisse pour l'alimentation animale ainsi contaminée a été achetée par 19 sociétés productrices d'aliments pour animaux.

