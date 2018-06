Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 21 juin 2018 16:07 21. juin 2018 - 16:07

"Les discussions vont s'accélérer dans les sept prochains jours" autour de son avenir, a estimé Daniel Ricciardo. L'Australien arrive en fin de contrat avec Red Bull à l'issue de la saison.

"Maintenant que l'équipe a réglé la question du motoriste (Honda remplacera Renault à partir de 2019, ndlr), elle voudra une décision assez vite, probablement dans les deux semaines, a expliqué l'Australien. Moi, j'aimerais savoir avant l'été pour pouvoir profiter de la trêve au mois d'août."

"Il y aura probablement du mouvement dans les semaines à venir, je ne sais si ça finira couché sur du papier ou non, mais pour sûr les discussions vont s'accélérer dans les sept prochains jours", a-t-il poursuivi, en marge du GP de France sur le circuit Paul Ricard du Castellet.

Ni un choc ni une surprise

Concernant le changement attendu de motoriste de l'écurie autrichienne, Ricciardo a assuré que ça n'était "ni un choc ni une surprise. Je savais que c'était une possibilité, donc c'est quelque chose que je prenais déjà en compte", a-t-il affirmé.

"Maintenant, je vais essayer de comprendre ce que ça signifie concrètement, voir si c'est le bon choix (...) Les deux motoristes progressent, la question est de savoir qui y arrivera en premier", a-t-il ajouté.

Interrogé sur les rumeurs d'offre de la part de McLaren, relayées par le Dr. Helmut Marko, un des cadres de Red Bull, l'Australien, arrivé en F1 en 2011, a assuré qu'on ne lui avait "rien présenté".

Gagner le championnat

"Tout le monde parle de Ferrari et Mercedes, mais je sais qu'il y a d'autres équipes intéressées, a-t-il tout de même glissé. Je suppose que McLaren en fait partie. Si Fernando Alonso s'en va, ils voudront probablement un pilote expérimenté."

"Je le dis depuis le début, ma priorité est d'avoir une voiture qui me permette de gagner le championnat du monde, parce que je pense pouvoir le faire, a-t-il rappelé. Un changement (d'écurie) est toujours attirant, c'est sûr, mais changer pour changer, ça n'est pas suffisant pour moi."

"Ce n'est pas la décision la plus difficile de ma vie - la plus difficile était certainement de quitter l'Australie pour l'Europe alors que je n'étais pas encore certain de mon talent -, mais c'est la seconde", a-t-il conclu dans un sourire.

