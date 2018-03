Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Genève - Récemment condamné à huit mois de prison pour agression, le père du tennisman australien Bernard Tomic ne fait pas amende honorable.

Au contraire: il a regretté mercredi dans la presse australienne ne pas avoir "vraiment frappé" Thomas Drouet, le partenaire d'entraînement de son fils. Ce dernier aurait "mérité" une vraie correction, a-t-il estimé.

John Tomic a été condamné à huit mois de prison par la justice espagnole pour avoir agressé le Franco-Monégasque Thomas Drouet en mai à Madrid, lui cassant notamment le nez. Le père de Bernard Tomic, actuellement 50e joueur mondial à l'ATP, n'a pas été incarcéré et devrait vraisemblablement faire appel de cette décision.

"Je sais que je n'ai pas fait cela. Et maintenant je regrette de ne pas l'avoir frappé, quand je vois cette campagne contre Bernard, contre moi", a déclaré John Tomic au "Sydney Morning Herald" (SMH).

"Je regrette vraiment de ne pas l'avoir frappé parce que je pense qu'il l'avait mérité. Je sais que mes problèmes seraient encore plus grands maintenant mais quand je vois comment il a menti...", a-t-il poursuivi.

Le père de Tomic réfute toujours avoir agressé Thomas Drouet: "C'était un choc tête contre tête, quand il m'a frappé je l'ai juste attrapé et c'était un choc tête contre tête."

"Je dois tirer les conséquences de cette histoire et j'accepterai la décision du tribunal et ce que j'aurai à faire, mais je n'ai pas fait cela", a-t-il encore déclaré.

La presse australienne a publié ce week-end un journal de bord de Thomas Drouet dans lequel il affirme que John Tomic aurait frappé son fils à Monte Carlo, avant l'incident de Madrid. "Jamais. Je n'ai jamais touché mon fils, mes enfants. Je suis un père très fier et mes enfants m'aiment", a assuré John Tomic au SMH.

John Tomic a été banni de tout événement organisé par l'ATP après cet incident mais continue de s'occuper de son fils, avec lequel il doit préparer les tournois de Bangkok, Pékin et Shanghaï.

