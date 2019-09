Richard Chassot (droite) avec son frère David, organisateurs. Le premier Comptoir helvétique démarre vendredi à Beaulieu et dure jusqu'au 22 septembre (archives).

Le premier Comptoir helvétique débute vendredi à Lausanne. La manifestation se donne dix jours pour faire ses preuves et attirer un public amateur de foire, entre exposants et évènements divers. Métiers de la terre et Portugal sont à l'honneur.

Adieu Comptoir suisse, place au Comptoir helvétique qui se tient dans les halles nord à Beaulieu, avant d'aller à Forum Fribourg l'an prochain. Plus d'une centaine d'exposants ont répondu à l'appel pour cette première.

Avec un budget de plus d'un million de francs, l'organisation de la manifestation dans un délai très court a relevé du "défi". Entre 75'000 et 100'000 visiteurs sont attendus. "Il en faut au moins 50'000 pour s'en sortir", avait annoncé le directeur Richard Chassot.

Jusqu'au 22 septembre, l'ambition du Comptoir helvétique est d'attirer un public large sur quelque 15'000 m2, avec une offre mêlant des stands traditionnels à des évènements divers comme le breakdance, des Silent conférences (avec casques) ou des démonstrations de drones.

Les Açores

A l'honneur, les métiers de l'agriculture, avec la présence d'une dizaine de vaches de la Fête des vignerons ainsi que d'autres animaux. En exergue également, le Portugal avec des accents mis sur les Açores et Madère.

Pour se rapprocher de la population, les billets coûtent 10 francs (gratuit jusqu'à 16 ans) et la journée de mardi 17 sera entièrement gratuite. Le Comptoir helvétique donne aussi rendez-vous aux amateurs au concours Jean-Louis ou dans les caves vaudoise, valaisanne et fribourgeoise.

www.comptoirehelvetique.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line