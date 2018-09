Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Un nouveau tournoi pourrait voir le jour dans les années à venir, porté par la société Kosmos de Gerard Piqué: la Majesty Cup.

Particularité, le vainqueur toucherait dix millions de francs, les autres rien du tout !

Ce tournoi exhibition qui réunirait 64 joueurs se tiendrait la semaine après l'US Open, avance le journal anglais The Telegraph. Le prize-money serait de dix millions de dollars soit près de dix millions de francs suisses. En comparaison, c'est deux millions de plus que l'ensemble du tableau des prix des Masters 1000, la deuxième série de tournois la plus importante après ceux du Grand Chelem.

Le plus grand changement visible dans cette compétition c'est qu'elle ne suivrait pas les règles de l'ATP dans le système des prix attribués aux joueurs. Le vainqueur après six matches gagnerait les dix millions de francs et les autres rentreraient sans toucher un dollar !

Reste à trouver une date adéquate dans un calendrier bien surchargé. D'autant plus si le tour final de la Coupe Davis était avancé de novembre à septembre comme l'avait suggéré Gerard Piqué dans une interview dans le Figaro.

