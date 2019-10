Une collision entre un bus et un camion a fait 10 morts das l'est de la Roumanie (rchives).

Dix personnes ont été tuées et sept autres blessées samedi à l'aube lors d'une collision frontale entre un poids-lourd et un minibus dans l'est de la Roumanie. Parmi les blessés, quatre sont dans un état grave, selon le secrétaire d'Etat à l'Intérieur, Raed Arafat.

Neuf des 16 personnes à bord du minibus ainsi que le chauffeur du poids-lourd sont décédés. C'est l'un des plus graves accidents survenus récemment dans le pays dont le mauvais état des routes est souvent mis en cause par les automobilistes.

Quarante sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place tandis que la route reliant Slobozia à Urziceni a été fermée, selon le département pour les situations d'urgence.

La Roumanie détient le record au sein de l'Union européenne pour le nombre de décès provoqués par des accidents de la route, avec 96 morts pour un million d'habitants recensés en 2018. Dans l'Union européenne, la moyenne se situe à 49 décès.

