Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 1 octobre 2018 18:28 01. octobre 2018 - 18:28

L'Indonésie a accepté lundi l'aide que lui proposent plusieurs pays après le séisme et le tsunami qui ont dévasté l'île des Célèbes. Une petite équipe suisse de sept spécialistes va débarquer sur place.

Le bilan toujours provisoire s'élève à 844 morts. Il devrait s'alourdir au fil de l'arrivée des sauveteurs dans les zones isolées touchées vendredi par le séisme de magnitude 7,5 et le raz-de-marée qui a suivi, dont les vagues ont parfois atteint six mètres.

Sur les 844 décès signalés, 821 se sont produits à Palu, ville de 380'000 habitants située à 1500 km au nord de Djakarta. Au total, le nombre de personnes touchées par la catastrophe pourrait s'élever à 1,5 million, selon la Croix-Rouge.

Ensevelies sous les décombres

A Palu même, des dizaines de victimes sont, semble-t-il, toujours sous les décombres de plusieurs hôtels et d'un centre commercial. Des centaines d'autres ont sans doute été ensevelies dans des glissements de terrain.

Trois jours après le séisme, l'ampleur de la catastrophe n'est toujours pas clairement établie. Les autorités s'attendent à ce que le bilan s'alourdisse brutalement lorsque les communications avec les zones isolées auront été rétablies.

Elles s'inquiètent en particulier pour Donggala, ville de 300'000 habitants située au nord de Palu et proche de l'épicentre du séisme, ainsi que pour deux autres districts, dont on n'est sans nouvelles depuis vendredi. En y ajoutant Palu, la zone compte au total 1,4 million d'habitants.

Aide internationale

D'après un secouriste qui s'est rendu à Donggala en moto, plusieurs centaines d'habitants privés de nourriture et de soins cherchent à quitter la ville, mais les routes restent impraticables.

Quatre mille litres de carburant doivent être acheminés par les airs dans la zone sinistrée, a promis la compagnie d'énergie publique, tandis que l'agence de logistique annonçait l'envoi de plusieurs centaines de tonnes de riz.

Australie, Thaïlande, Chine, France et Suisse ont proposé leur aide, tandis que l'Union européenne a annoncé le déblocage immédiat de 1,5 million d'euros. Le ministre des Finances, Sri Mulyani Indrawati, a annoncé une aide de 560 milliards de roupies (33 millions d'euros).

Une petite équipe suisse de sept spécialistes va débarquer sur place. Ses premières tâches seront d'effectuer des examens sur la qualité de l'eau et l'état des bâtiments, d'apporter de l'aide médicale à la population. Selon les besoins, un hôpital de campagne pourrait être construit sur place.

Le DFAE confirme également qu'aucun Suisse ne se trouve parmi les victimes ou les blessés, et qu'aucun rapatriement n'a eu lieu. La zone touchée est en dehors des circuits touristiques, ont précisé les voyagistes Kuoni et Hotelplan, contactés par Keystone-ATS. Aucun de leurs clients n'était dans la région.

Solidarité

Les spécialistes de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge évaluent les besoins sur place et tentent d'accéder aux régions reculées. Ils coordonnent l'aide déployée par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à laquelle participe la Croix-Rouge suisse .

La Croix-Rouge suisse soutient l'aide d'urgence déployée par la Croix-Rouge indonésienne à hauteur de 500'000 francs. L'ONG Solidar a annoncé de son côté avoir débloqué 100'000 francs pour répondre à l'appel à l'aide international de l'Indonésie, en fournissant de la nourriture et des articles d'hygiène.

En parallèle, la Chaîne du bonheur et Caritas lancent un appel aux dons. Ceux-ci serviront en premier lieu à financer les besoins les plus urgents, puis pour la réhabilitation et la construction de maisons.

L'île des Célèbes (Sulawesi) est l'une des cinq îles principales de l'archipel. Elle est située sur des lignes de faille. De nombreuses répliques ont secoué la région.

Neuer Inhalt Horizontal Line