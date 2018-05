Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 28 mai 2018 21:40 28. mai 2018 - 21:40

Novak Djokovic (ATP 22) ne s'est pas pris les pieds dans le tapis pour son retour à la Porte d'Auteuil. Face au Brésilien Dutra Silva (ATP 134), le Serbe s'est imposé en trois sets 6-3 6-4 6-4.

Tombé au 22e rang mondial, "Nole" a concédé un break d'entrée dans les deux premiers sets. Il a ensuite dû sauver une balle de break alors qu'il servait pour la deuxième manche. Puis il a laissé son adversaire revenir de 4-2 à 4-4 dans la troisième.

"Je n'ai pas très bien commencé, mais j'ai gagné en trois sets, c'est ça l'important", a réagi -en français- l'ex-numéro 1 mondial. "J'ai assez bien joué pour gagner, a-t-il poursuivi. J'ai eu quelques moments vraiment bons au cours du match, et d'autres pas super... J'ai fait trois sets solides contre un spécialiste de la terre battue qui met beaucoup d'intensité. C'est bien pour un premier match."

Novak Djokovic bataille pour revenir à son meilleur niveau. Demi-finaliste à Rome et battu par Rafael Nadal, le Serbe va retrouver au deuxième tour l'Espagnol Jaume Munar qui a dominé le finaliste 2013 David Ferrer en cinq sets après avoir laissé filer les deux premières manches.

Rafael Nadal interrompu par la pluie

Le décuple vainqueur du tournoi Rafael Nadal n'a pu terminer son match sur le Central en raison de la pluie qui s'est mise à tomber en début de soirée. La fin de la partie du maître des lieux est reportée à mardi. Opposé au "lucky loser" italien Simone Bolelli, Nadal a remporté les deux premiers sets (6-4 6-3), mais il est mené 3-0 dans la troisième manche. S'il venait à perdre ce set, ce serait le premier depuis le 3 juin 2015 face à Novak Djokovic. Soit 1090 jours sans qu'un adversaire ait pu lui ravir une manche...

Le Majorquin poursuivra son premier tour après la rencontre entre le Croate Marin Cilic (ATP 4) et l'Australien James Duckworth. Il y a fort à parier que le gaucher de Manacor fera tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas perdre ce set.

Outre la fin du match de "Rafa", Roland-Garros accueillera mardi deux de ses héroïnes, Serena Williams et Maria Sharapova. Forfait l'an passé pour cause de maternité, l'ancienne numéro 1 mondiale Serena Williams, 36 ans, a bénéficié d'un tirage clément alors qu'elle n'est plus tête de série (451e mondiale). Se dresse sur sa route la Tchèque Kristyna Pliskova (70e mondiale) à ne pas confondre avec sa soeur jumelle Karolina Pliskova (6e), demi-finaliste l'an passé.

Absente en 2016 à cause d'une suspension (dopage) puis blessée en 2017, la double championne Sharapova (2012, 2014) a elle aussi été plutôt bien lotie, avec comme adversaire une Néerlandaise issue des qualifications, la 133e mondiale Richel Hogenkamp.

