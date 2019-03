Battu au 3e tour à Indian Wells, Novak Djokovic n'a guère rassuré ses supporters dimanche à Miami.

Le no 1 mondial a eu besoin de trois sets (4-6 7-5 6-1) pour atteindre les 8es de finale et battre le gaucher argentin Federico Delbonis (ATP 88). En quête d'un septième titre à Miami, il a connu d'étranges passages à vide dans le premier set, où il a mené 5-2, puis dans la deuxième manche, où il a mené 3-1.

"J'ai perdu ma concentration, j'aurais dû mieux faire d'un point de vue mental", a regretté le Serbe, vainqueur en tout juste 2h de jeu. "Je trouve que je frappe bien mes balles, mais il faut que je sois plus constant et garde le même niveau de jeu durant tout un match", a espéré Nole, qui a remporté les trois derniers titres du Grand Chelem. La constance est d'ailleurs la grande force de son prochain adversaire, Roberto Bautista Agut (ATP 25). Et Novak Djokovic reste sur une défaite face au solide Espagnol, consommée en début d'année à Doha au stade des demi-finales.

Nick Kyrgios a par ailleurs une nouvelle fois fait parler de lui dans son 3e tour, remporté 6-3 6-1 face à Dusan Lajovic (6-3, 6-1). L'imprévisible Australien a réussi un ace sur un service à la cuillère et a fait expulser un spectateur avec lequel il avait eu une vive altercation.

