Novak Djokovic a mis moins de deux heures pour valider son ticket pour les demi-finales à Wimbledon.

Le tenant du titre a écrasé David Goffin (no 21) 6-4 6-0 6-2 sur le Centre Court. Son prochain adversaire, Roberto Bautista Agut (no 23) ou Guido Pella (no 26), est promis au même sort.

Présent pour la première fois en quart de finale sur le gazon londonien, David Goffin a pourtant entamé cette rencontre de la meilleure des manières. Percutant en coup droit, le Belge a même signé logiquement le premier break pour mener 4-3 service à suivre. Mais il allait payer cher ce crime de lèse-majesté.

Piqué au vif, Novak Djokovic est subitement passé en mode rouleau-compresseur. Le Serbe a remporté au pas de charge dix jeux d'affilée pour mener 6-4 6-0 1-0. Après avoir laissé David Goffin respirer un instant, il a repris sa marche en avant pour signer un sixième break dès le quatrième jeu du troisième set.

C'est la 36e fois que Novak Djokovic atteint le dernier carré d'un tournoi majeur, la 9e à Wimbledon. En quête d'une 16e couronne en Grand Chelem, le no 1 mondial confirme un peu plus à chaque tour son statut de favori. Roberto Bautista Agut et Guido Pella n'ont pas les armes pour le perturber, et il peut d'ores et déjà songer à une nouvelle finale. Face à Roger Federer ou à Rafael Nadal?

