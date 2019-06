Rafael Nadal (no 2) doit patienter jusqu'à samedi pour connaître le nom de son adversaire en finale à Roland-Garros.

L'affrontement entre Novak Djokovic (no 1) et Dominic Thiem (no 4) n'a pas pu se conclure vendredi. Le Serbe était en ballottage défavorable lorsque les organisateurs ont décidé vers 18h30 de reporter la fin de cette deuxième demi-finale à samedi midi. Il était mené 6-2 3-6 3-1 par l'Autrichien, qui a mieux géré le vent que son adversaire.

Ce match avait été interrompu une deuxième fois en raison de la pluie vers 17h50. La décision de reporter la suite de ce duel à samedi a semblé incongrue, le soleil ayant justement fait sa réapparition peu après 18h30.

Certaines sources avaient annoncé dans un premier temps que Novak Djokovic avait décidé de quitter le stade avant l'officialisation du report. Mais l'information a été démentie par les organisateurs, qui ont précisé que de nouvelles averses étaient prévues en soirée.

