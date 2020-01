DKSH, dirigé par Stefan B. Butz, annonce mercredi avoir signé deux nouveaux contrats, l'un avec le groupe pétrochimique saoudien Sabic et l'autre avec l'industriel suisse Maag Group (archives).

DKSH annonce mercredi avoir signé deux nouveaux contrats, l'un avec le groupe pétrochimique saoudien Sabic et l'autre avec Maag Group, basé à Oberglatt. Les détails financiers ne sont pas connus.

Le prestataire de services de distribution en Asie va se charger des ventes, de la promotion, de la distribution et de la logistique pour un portefeuille de produits chimiques de spécialité de Sabic sur les marchés chinois, indonésien, coréen, thaïlandais, singapourien et malais.

DKSH et Maag Group, fournisseur de systèmes pour les industries des polymères, pétrochimiques et pharmaceutiques, ont signé de leur côté un accord de distribution pour les systèmes de pompes et de filtration de l'industriel en Indonésie. Le premier se chargera des tâches allant de la promotion aux services après-vente. Les deux entreprises collaborent déjà au Japon depuis 1990.

