DKSH assurera la distribution exclusive des équipements de réfrigération et de congélation pour l'industrie de la santé et les laboratoires de la société allemande Philipp Kirsch à Taïwan.

Dans son communiqué diffusé lundi, le spécialiste zurichois des services de marketing et de distribution ne dévoile pas les termes financiers de l'accord.

Société fondée en 1865, Philipp Kirsch se présente comme le numéro un allemand des équipements de réfrigération et de congélation pour l'industrie de la santé et les laboratoires. L'entreprise est basée à Willstätt, localité située quelques kilomètres à l'est de Strasbourg et de la frontière entre la France et l'Allemagne.

