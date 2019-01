DKSH signe un accord avec le turc Kopas Kozmetik

Le groupe zurichois, dont on voit ici à l'image le siège, va apporter son savoir-faire pour la distribution des produits de la marque Dalin, qui comprennent notamment du shampoing et des gels douche pour les enfants en bas âge (archives).

Le facilitateur de distribution DKSH a conclu un accord avec le spécialiste turc des produits cosmétiques Kopas Kozmetik pour la distribution de ses produits de soins pour bébés en Malaisie et au Brunei. Les détails financiers du contrat n'ont pas été spécifiés.

Le groupe zurichois va apporter son savoir-faire pour la distribution des produits de la marque Dalin, qui comprennent notamment du shampoing, des gels douche, de l'huile de soin et d'autres types de produits de toilette pour les enfants en bas âge, a précisé DKSH dans la nuit de jeudi à vendredi.

Kopas Kozmetik détient une dizaine de marques de produits d'hygiène corporelle et de cosmétiques. L'entreprise compte 500 salariés et exporte dans 22 pays, notamment aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne.

