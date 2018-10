Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

L'orchestre symphonique de Lucerne dispose désormais d'un fonds de 15 millions de francs, créé par l'entrepreneur Michael Piper et sa famille, pour engager des solistes et des chefs d'orchestre exceptionnels (photo symbolique).

L'industriel Michael Pieper et sa famille ont fait don de 15 millions de francs à l'orchestre symphonique de Lucerne. Ce fonds doit permettre à l'orchestre de se positionner au niveau international.

Le Fonds Michael et Emmy Lou Pieper (MEP) servira notamment à engager des chefs d'orchestres et des solistes exceptionnels, a indiqué mardi l'orchestre symphonique dans un communiqué. Il financera aussi des tournées et des enregistrements.

Le capital du fonds ne sera pas utilisé. Seul le produit du rendement des 15 millions servira au financement de l'orchestre. Il s'agit du plus important don privé en Suisse pour un orchestre symphonique, selon le communiqué.

L'orchestre, créé il y a 200 ans, emploie 70 personnes. Il est le plus vieil orchestre symphonique de Suisse. Il est actuellement dirigé par James Gaffigan, né à New York.

Michael Pieper est à la tête de la société de participations Artemis Group. Il contrôle notamment le fabricant d'équipements de cuisines Franke et le spécialiste du formage et du découpage Feintool.

