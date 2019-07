Le président américain Donald Trump envoie ses félicitations à la Suisse et au président de la Confédération Ueli Maurer à l'heure de la fête nationale. Il salue les valeurs communes des deux pays.

"Les Etats-Unis apprécient énormément le partenariat vital de la Suisse dans la promotion de nos idéaux communs de liberté économique et de démocratie", écrit le président dans un message publié sur le site de l'ambassade américaine à Berne. "Alors que vous réfléchissez à la fière histoire, la prospérité et le succès de la Confédération suisse, sachez que les Etats-Unis apprécient grandement votre amitié et votre inébranlable engagement dans nos valeurs communes", ajoute le président.

M. Trump rappelle dans son message la visite de M. Maurer à la Maison blanche le 16 mai. Il assure que, comme discuté lors de cette rencontre, les Etats-Unis sont impatients de renforcer leurs relations économiques avec la Suisse.

Neuer Inhalt Horizontal Line