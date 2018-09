Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

La conseillère fédérale Doris Leuthard a annoncé jeudi sa démission pour la fin 2018. Notre suivi en continu, avec les principales réactions et analyses.

11h Conférence de presse

"J'ai accompli cette tâche avec beaucoup de plaisir" a déclaré la conseillère fédérale sortante, la voix chargée d'émotion. La conseillère fédérale s'est exprimée en allemand, en français et en italien.

Elle a remercié ses collègues, du Conseil fédéral et du Département, en rendant hommage à leur professionnalisme, ainsi que son parti, le PDC. Dans son hommage, la conseillère fédérale n'a oublié ni sa famille ni les médias.

La Suisse est un pays puissant sur le plan économique. Elle a beaucoup changé en dix ans. Il est important de conserver un équilibre entre les différents intérêts et de ne pas chercher la confrontation, a souligné Doris Leuthard. Ce sera l'un des défis de la prochaine législature.

10h55: Les premières réactions

Le conseiller d'Etat valaisan et ancien président du PDC suisse Christophe Darbellay a rapidement réagi sur twitter à la démission de Doris Leuthard. "Une grande dame de la politique suisse s‘apprête à tirer sa révérence. Merci Doris pour tout ce que tu as apporté à la Suisse et au Conseil fédéral", a-t-il écrit. Et la conseillère nationale vaudoise Adèle Thorens (Les Verts) de souligner: "Une femme extrêmement compétente, fiable, courageuse, souvent visionnaire. Cela a été un honneur et un plaisir de collaborer avec elle. Merci Doris, tu vas beaucoup nous manquer."

10h30: Annonce au Conseil national

Le président du Conseil national Dominique de Buman a lu la lettre de démission de Doris Leuthard. Les membres de l'assemblée ont accueilli cette annonce par un long applaudissement.

Entrée en fonction en 2006, Doris Leuthard est la doyenne du gouvernement. L'Argovienne, agée de 55 ans, aura passé douze ans au gouvernement. En 2010 elle a pris la tête du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).

