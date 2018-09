Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Doris Leuthard quittera le Conseil fédéral à la fin de l'année. L'annonce a été faite jeudi par le président du National Dominique de Buman.

"Le temps est venu de faire place à des forces neuves", a écrit Doris Leuthard dans sa lettre de démission, tout en invitant les parlementaires à cultiver le goût du dialogue.

Précisant qu'elle était désormais dans sa 13e année au gouvernement, l'Argovienne a relevé que cette tâche impliquait de lourdes responsabilités envers le pays mais aussi une grande marge de création politique. "Je me suis acquittée de cette tâche exigeante mais aussi enrichissante et variée".

Doyenne de fonction

Le suspense durait depuis l'été 2017. La ministre avait alors indiqué qu'elle partirait d'ici la fin de la législature fin 2019. La démocrate-chrétienne argovienne est la doyenne de fonction du Conseil fédéral. Elle est membre du gouvernement depuis le 1er août 2006.

Doris Leuthard a d'abord été ministre de l'économie avant de reprendre fin 2010 le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). Avant d'être élue au Conseil fédéral le 14 juin 2006, elle a siégé au National pendant six ans et demi et dirigé le PDC pendant deux ans.

L'annonce de la démocrate-chrétienne intervient (quelques jours?) après celle du libéral-radical Johann Schneider-Ammann. Le ministre de l'économie partira lui aussi à la fin de l'année. La course à sa succession bat d'autant plus son plein.

La pression féminine sera forte, mais répartie sur le PDC et le PLR en raison de la double vacance. Si deux hommes sont élus, Simonetta Sommaruga serait la seule femme du gouvernement. La Suisse orientale, la Suisse centrale et la Suisse du Nord-Ouest feront aussi pression pour être représentées au Conseil fédéral.

