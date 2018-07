Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

La ministre des transports et de l'environnement, Doris Leuthard, et ses collaborateurs pourront prochainement réintégrer leurs bureaux du Palais fédéral nord. Les travaux de rénovation auront duré trois ans.

Les travaux ont permis d'améliorer l'isolation, de remplacer les installations techniques et les systèmes de sécurité et de créer des salles de réunion dans les sous-sols, a indiqué lundi l'Office fédéral des constructions et de la logistique. Une enveloppe de 29,8 millions a été libérée par le Parlement en 2013.

Pendant la durée des travaux, les occupants de l'aile avaient déménagé dans des locaux provisoires à proximité. Autres occupants du bâtiment, la Direction du droit international public et le Service des intérêts étrangers du Département fédéral des affaires étrangères se sont déjà réinstallés dans leurs anciens locaux à la fin du mois de juin.

Dernier volet

Ce bâtiment bientôt centenaire possède une grande valeur historique et forme, avec la Banque nationale, un remarquable ensemble. Ce projet constitue le dernier volet de la vaste remise en état des bâtiments du Palais fédéral. Il marque la fin des mesures prévues par la stratégie d'entretien des bâtiments fédéraux.

L'aile ouest, la plus ancienne, avait été la première à se refaire une beauté. Le Palais du Parlement a lui retrouvé son lustre d'antan en 2008. Suivi de l'aile est en 2016.

