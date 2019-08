Le tirage au sort de la Ligue des champions n'a pas été tendre avec Lucien Favre. L'entraîneur suisse de Dortmund a hérité dans le groupe F de Barcelone, de l'Inter Milan et du Slavia Prague.

Il s'agit sans aucun doute du groupe le plus relevé, avec trois candidats potentiels pour les deux billets en vue des 8es de finale. Le Paris Saint-Germain, qui rêve toujours de conquérir l'Europe, se mesurera au Real Madrid, au Club Bruges et à Galatasaray (groupe A).

Tenant du trophée, Liverpool n'a pas été malheureux. Les Reds retrouveront Naples et affronteront aussi Salzbourg et les Belges de Genk.

Des Suisses seront aux prises dans le groupe C, emmené par Manchester City et Shakhtar Donetsk. Le Dinamo Zagreb de Gavranovic et Moubandje et l'Atalanta de Freuler complètent en effet cette poule.

