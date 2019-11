Le Borussia Dortmund est capable de renverser un match. Les hommes de Lucien Favre l'ont fait grâce à une somptueuse deuxième mi-temps contre l'Inter Milan pour s'imposer 3-2 en Ligue des champions.

Les Allemands avaient complètement raté leur première mi-temps. Dès la 5e minute, ils avaient regardé Martinez passer en revue toute leur défense y compris Akanji pour ouvrir le score. Quand Vecino a transformé un centre en retrait en but à l a 40e, le sort du match semblait jouer.

Mais les hommes de Favre ont réussi une deuxième période formidable avec le latéral marocain Achraf Hakimi dans le rôle du dynamiteur de la défense de l'Inter de Conte. Il a réduit le score à la 51e avant de donner la victoire aux "jaune et noir" à la 77e. Ainsi, le Borussia retrouve la deuxième place de la poule F à un point de Barcelone, tenu en échec 0-0 par le Slavia Prague plus tôt dans la soirée.

Dans une rencontre hyper-spectaculaire, Chelsea a réussi un renversement ébouriffant face à l'Ajax Amsterdam pour sauver le nul 4-4. Les Londoniens étaient menés 4-1 face à des Néerlandais déchaînés. Ziyech a marqué un but extraordinaire d'un coup franc près du drapeau de corner, qui a frappé le poteau avant de ricocher sur le visage du gardien Kepa Arrizabalaga pour le 3-1 (35e). Le match a tourné au vinaigre pour les Néerlandais avec l'expulsion sur la même action des deux défenseurs Blind et Veltman pour un deuxième avertissement (69e). Jorghino sur penalty et Reece James ont égalisé pour un point inespéré. Mais Michi Batshuayi a eu encore deux monstres chances de marquer pour donner la victoire aux Blues.

Lyon va mieux depuis que Rudi Garcia a succédé à Silvinho. Les Rhodaniens ont battu 3-1 Benfica, qui a débuté sans Haris Seferovic, entré à la mi-temps. L'international helvétique n'a pas tardé à trouver le chemin des filets (76e) pour redonner espoir aux Lusitaniens, menés 2-0 jusque-là. Le Néerlandais Memphis Depay a de nouveau marqué pour Lyon avec son quatrième but en quatre matches.

