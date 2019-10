Le conducteur interpellé transportait notamment plus de 72 kg de viande non déclarée.

L'Administration fédérale des douanes a mis la main sur un conducteur transportant plus de 72 kg de viande non déclarée à Nyon (VD). Circulant sans permis de conduire, il convoyait aussi 21 litres d'huile et divers produits cosmétiques et de nettoyage.

Un chiot de race bouledogue, non dédouané, se trouvait également dans le fourgon au milieu de ses excréments, explique mercredi l'AFD dans un communiqué. Le conducteur, un ressortissant portugais de 47 ans, a été appréhendé lundi par un contrôle mobile sur l'autoroute près de la sortie de Nyon.

Au volant d'un véhicule de livraison immatriculé dans le canton des Grisons, il roulait avec un crochet de remorquage non homologué. Le permis de son fourgon ne mentionnait pas non plus la possibilité d'atteler une remorque.

Le conducteur écopera d'une amende pour avoir enfreint les lois sur les douanes, sur la TVA, sur la protection des animaux et sur la circulation routière, précise l'AFD.

