Pour la deuxième fois de la saison, Genève-Servette a pris le meilleur sur le Lausanne HC. "C'est une grande fierté", assure l'attaquant genevois, Floran Douay, qui faisait sa rentrée.

Dans ce derby passionnant, les Genevois ont semblé plus prêts à jouer avec les émotions. "C'est vrai, il nous a manqué cette petite étincelle. Nous ne sommes pas parvenus à enflammer le match", convenait l'attaquant genevois du LHC, Benjamin Antonietti.

Pour Douay, le secret de la victoire résidait dans l'intensité mis durant tout le match. "On savait que c'était un très gros match. C'est toujours le cas contre Lausanne. On a, certes, eu un peu de réussite mais c'est avec une grande fierté que nous fêtons un succès contre Lausanne. C'est toujours plus fort que contre les autres équipes."

Alors que les Genevois ont grimpé jusqu'à la troisième place du classement avant d'aller deux fois en trois jours (!) à Zurich pour le compte de la Coupe dimanche et du Championnat mardi, Lausanne devra se remettre les idées en place contre Ajoie dimanche. "C'est sûr qu'avec notre programme, on n'a pas le temps de gamberger, poursuit Antonietti. Il y aura samedi pour se faire tirer les oreilles et on jouera déjà le lendemain. Ajoie, c'est une équipe qui apprécie la Coupe mais on se doit d'être professionnels. Il faut arriver là-bas concentré sous peine de connaître déjà le résultat."

