Doublé italien, nouveau podium pour Feuz

Les descendeurs italiens ont signé le doublé sur "leur" piste de Bormio.

Dominik Paris s'est imposé avec 0''36 d'avance sur son compatriote Christof Innerhofer. Troisième à 0''52, Beat Feuz se retrouve quant à lui seul en tête de la Coupe du monde de la discipline.

Dominik Paris a réussi une démonstration sur la spectaculaire piste Stelvio, où il avait déjà triomphé en 2012 et en 2017 dans la discipline-reine. L'Italien de 29 ans affiche désormais 10 succès à son palmarès en Coupe du monde, dont 9 en descente. Sa dernière victoire avait été enregistrée à Bormio un an plus tôt.

Parti avec le dossard no 5, Beat Feuz n'a jamais semblé en mesure de s'imposer, lui qui accusait 0''50 de retard sur Christof Innerhofer (no 2) à mi-parcours. Mais le Bernois a su faire parler son physique sur une piste verglacée: seulement 5e au quatrième des cinq pointages intermédiaires, il a terminé en boulet de canon pour cueillir son premier podium à Bormio.

Beat Feuz saura s'en satisfaire, lui qui n'avait jusqu'ici terminé qu'une seule fois cette descente (4e en 2017). "Les deux descentes qui me conviennent le moins sont derrière moi", a rappelé le Bernois de 31 ans, qui faisait également référence à celle de Val Gardena. Où il était également monté pour la première fois sur l'estrade deux semaines plus tôt (3e).

Victorieux à la fin novembre à Beaver Creek, Beat Feuz affiche d'ailleurs une belle régularité avec trois places dans le top 3 en quatre descentes disputées. Le vainqueur du dernier Globe de cristal de la spécialité est désormais seul en tête du classement de la discipline. Il compte 38 points d'avance sur Max Franz, co-leader avant cette course mais seulement 12e vendredi. Dominik Paris est quant à lui 3e, à 64 longueurs.

Les autres Suisses ne se sont guère illustrés. Seuls Mauro Caviezel et Niels Hintermann, 14es ex-aequo à 1''91, ont également pris place dans le top 20.

Neuer Inhalt Horizontal Line