La réalisation d'un ruisseau de contournement va permettre de rétablir la libre migration de la vingtaine d'espèces de poissons peuplant le Doubs à St-Ursanne (JU). Simultanément à ce chantier, une plage a aussi été aménagée.

Le canton du Jura a décidé de se substituer à l’exploitant pour réaliser ce ruisseau de contournement. La démarche, concrétisée par une convention tripartite liant la société Moulin-Grillon SA, l’Office cantonal de l’environnement et l’Office fédéral de l’environnement, a permis d’éviter une situation de blocage et de nouvelles et longues procédures administratives", indique-t-il lundi dans un communiqué.

Près d’un million de francs ont été investis pour ce projet, montant qui est remboursé à l’Etat par la société nationale pour l'exploitation du réseau électrique Swissgrid. Avec la réalisation de ces travaux, le canton du Jura explique qu'il "apporte une contribution importante au plan d’action national en faveur du Doubs".

Simultanément à ce chantier, la commune de Clos du Doubs a réaménagé l’espace de détente, désormais situé entre le ruisseau de contournement et le Doubs. La zone de baignade offre ainsi une plage en pente douce.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Vous avez apprécié swissinfo? Dites-le-nous Sondage: clavier et main close up Donnez-nous votre avis