Ce contenu a été publié le 12 juin 2018 14:40 12. juin 2018 - 14:40

Bode Miller, ici avec son épouse Morgan dans les rues de New York. Il avait mis un terme à sa carrière de skieur, la plus titrée de l'histoire olympique, il y a quelques mois seulement.

Le champion olympique de ski Bode Miller a vécu un drame personnel lundi. Sa petite fille, âgée de 19 mois, s'est noyée dans une piscine, a annoncé la police californienne.

Emeline Gier Miller a été retrouvée inconsciente dans la piscine d'un voisin de l'ex-skieur à Cota de Caza, dans le comté d'Orange, au sud de Los Angeles. Bode Miller, 40 ans, et sa femme Morgan assistaient à une fête chez ce voisin lors de la tragédie.

Les secours, rapidement sur place, n'ont pas pu ranimer la fillette, a regretté le capitaine des pompiers Tony Bommarito. "Ils ont essayé longtemps", a-t-il souligné.

Bode Miller a ensuite écrit un message sur Instagram où il dit que lui-même et sa famille sont plus que dévastés. "Notre bébé, Emmy, est décédée hier. Je n'aurais jamais pensé ressentir un jour une telle douleur", a écrit l'Américain, appelant au respect de sa vie privée.

Bode Miller venait de mettre un terme à sa longue carrière il y a quelques mois. Il est le skieur américain le plus titré de l'histoire avec six médailles olympiques récoltées en 2002, 2010 et 2014, dont une médaille d'or en combiné remportée à domicile en 2002 aux Jeux de Salt Lake City. Il a également remporté quatre titres de champion du monde, ainsi que deux gros Globe de cristal en 2005 et 2008.

Bode Miller a épousé en 2012 la championne de beach volley Morgan Beck. Le couple a un petit garçon, Edward Miller, né en 2015, un an avant Emeline, qui avait vu le jour en 2016.

