Vladimir Petkovic a délivré sa liste de 23 joueurs pour le Final Four de la Ligue des Nations, qui débutera le 5 juin contre le Portugal. Sans Stephan Lichtsteiner, niMario Gavranovic.

Le latéral droit aux 105 sélections fait les frais de l'émergence de Kevin Mbabu et de la fiabilité de Michael Lang. Il fait donc partie des cinq "oubliés" par rapport à la dernière sélection dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020 contre la Géorgie et le Danemark. Christian Fassnacht, Timm Klose et Admir Mehmedi (lequel est blessé) sont également non-retenus, au même titre que Mario Gavranovic.

L'attaquant du Dinamo Zagreb, habitué des dernières convocations, a été laissé de côté au profit de Albian Ajeti, auteur de bonnes entrées sous le maillot suisse, et de Josip Drmic, qui est revenu en forme en fin de saison avec le Borussia Mönchengladbach.

Shaqiri et Xhaka viendront plus tard

L'équipe de Suisse se réunit dès mardi en vue de la demi-finale du Final Four contre le Portugal à Porto. En raison de leurs engagements en finales de Coupe d'Europe, Xherdan Shaqiri (en finale de la Ligue des Champions avec Liverpool samedi) et Granit Xhaka (engagé en Europa League mercredi) manquent à l'appel. Ils rejoindront le groupe plus tard.

Pour pallier leurs absences, Pektovic a convoqué trois membres du cadre des M21. Les Bâlois Noah Okafor et Eray Cömert sont appelés pour la première fois, au même titre que le Lucernois Ruben Vargas. David von Balmoos (Young Boys) complète la liste en tant que quatrième gardien.

