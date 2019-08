Une pollution aux hydrocarbures a été constatée samedi soir au port de Cheyres (FR), dans le lac de Neuchâtel. Une surface d'environ 3000 m2 a été souillée. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'accident provient d'un bateau qui venait de faire le plein.

L'alerte a été lancée vers 20h00. D'importants moyens ont été déployés pour circonscrire cette pollution et traiter l'eau. L’écosystème a cependant été touché, mais pour l’heure, aucune mort de poisson n’a été constatée.

Selon la police, un bateau a fait le plein aux colonnes et du diesel s'est déversé dans le lac. L'auteur de cette pollution n'a pas encore été identifié. La police a lancé un appel à témoins.

On ignore également la quantité de diesel qui s'est échappée dans l'eau, mais au vu de l'ampleur de la pollution, les pompiers d'Estavayer-le-Lac et de Cheyres ont sollicité des renforts à Morat. Le Service des forêts et de la nature ainsi que le Service de l’environnement se sont également rendus sur place.

