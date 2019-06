L'opération permettra de renforcer la présence de Dufry dans la capitale russe. Le groupe zurichois exploite déjà des boutiques dans les aéroports Sheremetyevo et Domodedovo. En Russie, il déploie également ses activités à Saint-Pétersbourg, Sochi et Krasnodar (archives).

L'exploitant de boutiques hors taxes Dufry va acquérir 60% de Regstaer Vnukovo, une coentreprise avec Regstaer. Les boutiques de la société russe, sises à l'aéroport de Vnukovo, ont dégagé l'an passé des revenus de 58,8 millions d'euros (65,7 millions de francs).

La finalisation de la transaction, dont les contours financiers ne sont pas dévoilés, est attendue au troisième trimestre 2019, explique le groupe zurichois mercredi. Fondé en 2012, Regstaer Vnukovo est au bénéfice d'une concession longue durée jusqu'en 2035, comprenant plus de 30 boutiques traditionnelles et hors taxes pour un espace de vente de 6800 mètres carrés.

Des gains d'efficience non chiffrés sont attendus grâce à cette acquisition. L'opération permettra de renforcer la présence de Dufry à Moscou. Le groupe zurichois exploite déjà des boutiques dans les aéroports Sheremetyevo et Domodedovo. En Russie, il déploie également ses activités à Saint-Pétersbourg, Sochi et Krasnodar, précise le communiqué.

Vnukovo accueille 22 millions de passagers par an et figure parmi les trois plus grands aéroports de Moscou, derrière Sheremetyevo et Domodedovo.

Neuer Inhalt Horizontal Line