Ce contenu a été publié le 3 octobre 2018 06:52 03. octobre 2018 - 06:52

L'ailier de Golden State Kevin Durant, dont le contrat expire en fin de saison, a avoué qu'il ne savait pas de quoi sera fait son avenir, tout en reconnaissant qu'il se sentait bien chez les Warriors.

"Je ne sais vraiment pas ce qui va se passer l'été prochain", a expliqué Durant à la chaîne de télévision ESPN.

"Je sais que la question va m'être posée souvent, je sais que beaucoup de gens vont annoncer des choses, faire circuler des rumeurs, mais je n'en ai pour l'instant parlé avec personne, donc tout ce qui se dit, ce sont des conjectures", a prévenu l'ailier, élu meilleur joueur des deux dernières finales NBA.

Durant, 30 ans, est toujours marqué par son passage en 2016 d'Oklahoma City à Golden State qui lui avait valu beaucoup de critiques des supporters d'OKC comme de joueurs en activité ou retraités qui lui avaient reproché d'avoir trahi son ancienne équipe.

"On aurait dit que j'avais fait quelque chose de mal, mais je savais au fond de moi que c'était la décision parfaite pour moi", a rappelé le double champion NBA (2017, 2018).

"Je suis dans l'équipe où je veux jouer, où je me sens le plus à l'aise, je me sens chez moi, je sens que je fais partie de cette équipe, je m'entends bien avec tout le monde", a insisté Durant qui a terminé la saison 2017-18 avec des moyennes de 26,4 points et 6,8 rebonds par match.

Golden State qui lancera sa saison le 16 octobre contre Oklahoma City, visera un troisième titre consécutif, exploit réussi jusqu'ici à cinq reprises seulement.

"Je ne dis pas qu'on va gagner ce titre, on est juste concentré sur l'entraînement du jour, puis sur celui du lendemain et on verra ce qui va se passer en fin de saison", a-t-il conclu.

