Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 24 juin 2018 07:12 24. juin 2018 - 07:12

Dure soirée en MLS pour Reto Ziegler et Philippe Senderos ! Les deux Champions d'Europe M17 de 2002 ont vécu un petit cauchemar.

A New York, Reto Ziegler et Dallas se sont inclinés 3-0 devant les Red Bulls pour concéder leur première défaite en sept rencontres. Le Vaudois a récolté un carton rouge en fin de match pour une faute sur le Jamaïcain Kemar Lawrence.

Philippe Senderos a, lui aussi, connu la défaite à Kansas City où Houston s'est incliné 3-2 après avoir pourtant mené 2-0 à la pause et 2-1 jusqu'à la 85e minute. Aligné durant toute la rencontre, le Genevois n'endosse aucune responsabilité sur les trois buts encaissés par le Dynamo.

Stefan Frei ne fut également pas à la noce. Le gardien saint-gallois de Seattle n'est pas exempt de reproches sur l'ouverture du score de Chicago dans une rencontre soldée sur un nul 1-1.

La soirée fut plus douce pour François Affolter. Le Biennois a obtenu le point du nul à Salt Lake City avec San Jose (1-1). Les Earthquakes occupent toutefois la dernière place d'une Conférence Ouest qui voit Dallas figurer au deuxième rang et Houston au septième, à un point de la barre. Ce point que Philippe Senderos et les siens n'auraient jamais dû lâcher à Kansas City...

Neuer Inhalt Horizontal Line