Ce contenu a été publié le 12 juillet 2018 10:56 12. juillet 2018 - 10:56

La Palma représente la 66e destination desservie depuis l'EuroAirport par Easyjet, et la cinquième vers les Canaries, après Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote et Tenerife (archives).

Easyjet desservira à compter de fin octobre depuis Bâle l'aéroport de Santa Cruz de La Palma, l'île des Canaries située le plus à l'ouest de l'archipel. La desserte sera assurée deux fois par semaine, les mardis et samedis et cela jusqu'en mars 2019.

Les réservations sont ouvertes dès ce jeudi sur le site de la compagnie, indique jeudi cette dernière. La Palma représente la 66e destination desservie depuis l'EuroAirport par Easyjet, et la cinquième vers les Canaries, après Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote et Tenerife.

