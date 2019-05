L'Organisation mondiale de la santé (OMS) mentionne de premières avancées dans sa nouvelle réponse face à Ebola en RDC. Lundi, aucun décès dans les communautés n'a été lié au virus dans les deux régions affectées, a-t-elle affirmé mardi à Genève.

Cette situation a été observée "pour la première fois depuis longtemps" en République démocratique du Congo (RDC), a affirmé devant la presse le chef de la réponse d'urgence à l'OMS Michael Ryan. Autre amélioration, le taux de nouveaux cas liés à des patients qui se font infecter alors qu'ils viennent dans les centres de santé pour d'autres raisons a été diminué par trois, de 16 à 5%.

"Ce nombre est encore trop élevé", estime M. Ryan. Par ailleurs, le nombre de personnes qui ont été soignées avec succès dépasse désormais la barre des 500. En revanche, les incidents liés à la sécurité ont été trois fois plus nombreux ces derniers mois. "Chaque fois que nous avons eu un environnement qui soutient les opérations de santé publique, nous avons réussi à contrôler l'épidémie", dit M. Ryan.

Après l'appel à changer d'approche lancé il y a quelques mois par l'ONG Médecins Sans Frontières (MSF), l'OMS avait annoncé il y a quelques semaines une réponse davantage menée par les communautés. Les premiers centres de transit "plus petits" et établis à côté de centres de santé existants vont pouvoir être mis en oeuvre après une clarification avec le ministère congolais de la santé. Des divergences subsistent aussi sur l'utilisation d'un second vaccin.

De son côté, la directrice régionale de l'OMS Matshidiso Moeti a démenti toute tension entre le siège et le personnel sur le terrain sur la volonté d'associer d'autres types d'acteurs pour améliorer le dialogue avec les communautés. "Nous collaborons tous" pour un succès sur cette question, a-t-elle ajouté.

L'organisation fait aussi face à un manque de financement opérationnel qui la contraindra fin juin à trouver d'autres solutions pour Ebola si elle ne reçoit pas d'enveloppe supplémentaire. Mme Moeti se dit elle "confiante" après une discussion avec des pays membres lors de l'Assemblée mondiale de la santé (AMS) à Genève.

