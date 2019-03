Le directeur général de l'OMS veut contrôler l'épidémie d'Ebola "dans les six prochains mois" en RDC. Tedros Adhanom Ghebreyesus a affirmé jeudi à Genève que MSF a tort en mentionnant un "échec" dans la réponse. Il défend l'approche de son institution.

L'épidémie "se contracte" et "on ne peut pas appeler cela un échec", a-t-il dit devant la presse de retour de République démocratique du Congo (RDC). Même si le nombre de cas augmente pour s'approcher d'un millier et plus de 580 cas, elle a été contrôlée dans plusieurs régions.

Avec les autorités congolaises, M. Tedros souhaite qu'elle soit achevée "dans les six prochains mois" mais l'institution se prépare à des scénarios plus longs. Il y a une semaine, la présidente de Médecins Sans Frontières (MSF) Joanne Liu avait estimé à Genève que la réponse internationale avait "échoué" face à Ebola sans mettre en cause directement l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Pour autant, M. Tedros met en garde contre un possible revers après les avancées si la situation sécuritaire continue de se détériorer. Jeudi encore, un centre de transit a été "extrêmement endommagé" en raison des violences avec les membres d'une communauté.

Dispositif avec MSF

Lui-même s'est rendu quelques heures après un assaut d'un groupe armé dans un site à Butembo où un policier avait été tué et trois travailleurs de santé blessés. Il a rendu hommage à l'action du personnel qui continue à prendre en charge les patients malgré les difficultés en terme de sécurité.

Autre reproche de Mme Liu, les communautés ne comprennent pas pourquoi seules les travailleurs de santé, les contacts des personnes affectées et les contacts des contacts sont vaccinés. Elles "commencent" à saisir, dit M. Tedros. L'OMS oeuvre avec MSF auprès des chefs locaux pour discuter avec les populations.

Le directeur souhaite que des avancées sur cette question dans les deux régions où la plupart des nouveaux cas sont observés actuellement. Comme Mme Liu, lui aussi attend un vaccin qui permette des campagnes plus larges d'immunisation. Le stock actuel est suffisant pour la politique qui est menée. En revanche, il manque environ 60 millions de dollars dans les prochains mois pour la réponse internationale, selon M. Tedros.

