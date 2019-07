"La vaccination a commencé au centre de santé de Kiziba pour couper la chaîne de contamination. Le personnel médical, les contacts et les contacts des contacts sont visés en priorité", a indiqué le coordinateur de la riposte contre Ebola dans l'est de la RDC (image symbolique).

Un patient a été testé positif au virus d'Ebola mercredi à Goma, portant à trois le nombre des cas enregistrés dans ce carrefour commercial d'un à deux millions d'habitants. De quoi augmenter les risques de propagation de l'épidémie dans l'est de la RDC.

"Je viens d'être informé d'un autre cas confirmé de la maladie à virus Ebola au Centre de traitement d'Ebola (CTE) de Goma situé dans l'hôpital provincial de Goma", a déclaré à l'AFP le Dr Aruna Abedi, coordinateur de la riposte contre Ebola dans la province du Nord-Kivu (est).

"Ce troisième cas confirmé est la fillette, âgée d'une année, de ce père de dix enfants atteint d'Ebola et décédé aujourd'hui (mercredi) au CTE de Kiziba. La fillette présentait déjà des signes de la maladie", a déclaré à l'AFP un responsable de la riposte qui a souhaité rester anonyme.

"La vaccination a commencé au centre de santé de Kiziba pour couper la chaîne de contamination. Le personnel médical, les contacts et les contacts des contacts sont visés en priorité", a indiqué le Dr Aruna.

Bateaux bloqués

L'homme décédé à Goma, le père de la fillette également atteinte par le virus, était le deuxième cas d'Ebola enregistré dans ce grand centre urbain de l'est du pays, seize jours après un premier cas et un an après la déclaration de l'épidémie de fièvre hémorragique dans les régions rurales du Nord-Kivu et d'Ituri, dans l'est de la RDC.

L'épidémie a été jusqu'à présent relativement circonscrite. Mais l'apparition de cas dans une ville comme Goma renforce la menace d'une propagation de l'épidémie déjà responsable de 1803 morts, selon les derniers chiffres publiés mercredi par les autorités. L'angoisse a gagné les habitants après l'annonce du deuxième décès.

Mercredi, quinze personnes ont été mises en quarantaine dans un ville riveraine du lac Kivu dans la province voisine du Sud-Kivu et des bateaux en provenance de Goma ont été bloqués pendant plusieurs heures pour des contrôles sanitaires par les autorités de la même province.

Ville d'un à deux millions d'habitants, Goma est située sur le bord du lac Kivu et à la frontière avec le Rwanda

