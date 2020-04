Un train de la compagnie Matterhorn-Gotthard-Bahn non loin de la gare de Göschenen, tout près de l'éboulement (Archives).

Un éboulement à quelque centaines de mètres de la gare de Göschenen (UR) a interrompu la ligne du Matterhorn-Gotthard-Bahn (MGB) samedi soir. Un train se trouvait non loin, mais personne n'a été blessé.

Des bus ont été engagés et devaient prendre en charge les voyageurs entre Göschenen et Andermatt (UR), a indiqué dimanche la compagnie ferroviaire. Peu avant 23h00, des morceaux de roches ont dévalé sur la voie alors qu'un train venait justement de quitter la gare de Göschenen, moins de 700 m plus loin.

Le mécanicien a pu s'arrêter et personne n'a été blessé. Il n'y avait aucun voyageur dans la rame. Des géologues étudient la situation et la réouverture de la ligne dépendra de leur feu vert. Pas avant dimanche à midi dans tous les cas, a précisé une porte-parole de la compagnie du MGB.

