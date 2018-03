Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 16 mai 2013 10:09 16. mai 2013 - 10:09

Mettre systématiquement son décodeur, son modem ou son routeur en mode veille permettrait d'économiser l'énergie consommée en moyenne par 40'000 ménages. Sous l'égide de la Confédération, les opérateurs Sunrise, Swisscom et upc cablecom lanceront lundi une campagne de sensibilisation.

Les plus de trois millions de modems, routeurs et décodeurs pour la télévision numérique installés en Suisse consomment environ 500 gigawattheures d’électricité par an. S'ils étaient réglés sur le mode le plus économe, il serait possible d'économiser près de 180 gigawattheures, explique l’Office fédéral de l’énergie (OFEN).

Les trois opérateurs vont lancer des actions ciblées à l'attention de leurs clients. Avec l'OFEN, ils proposeront sur Internet des informations pour préciser comment régler au mieux les appareils.

